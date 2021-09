Nyheiter

Ragnar Liaskar er ein erfaren spørsmålsstillar. Voldingen har arrangert NM i fotballquiz, NM i filmquiz, Bergensmesterskapet i allmennkviss og er ein aktiv deltakar sjølv på ulike kvissar. I tillegg er det Ragnar som laga avisquizen i Bergens Tidende. Det same har tidlegare gjort for fleire Schibsted-aviser som VG og Fedrelandsvennen. Initiativtakarane bak Tredet i Volda tok kontakt med Liaskar om å få til noko i Volda. Annankvar tysdag blir Ragnar å finne bak mikrofonen på Tredet for Tysdags-kviss.