Spleis-aksjon for Svendsengarden

Nyheiter

Styret i stiftinga har oppretta ein SPLEIS konto i Sparebanken etter råd frå banken.

Tusenårsstaden i pengeknipe Mellestiftelsen Svendsengarden er i ei økonomisk knipe. No vert støttespelarar bedne om pengar.

Vi slit med store utgifter og gammal gjeld.

a) Nytt brannvarslingsanlegg er innstallert, det gamle var 20 år gamalt og utgått på dato.

b)For at omnane skal vere lovlege å fyre i, må pipene renoverast og få innsett stålrør. Dette vonar vi å få gjort i haust, før fyrings-sesongen startar. Dette er krav frå brannetaten og heilt naudsynt for å nytte omnane.

c)I kuldeperiodar vart det nytta mykje skøyteledningar i kafeen. Dette måtte ryddast opp i, og Electroservice har no utført arbeidet.

Svendsengarden er eit gammalt hus, over 150 år. Stiftinga skal leggje til rette slik at bygningane kan nyttast av folk i Ørsta. Men mange tilsyn kjem inn og stiller krav som er knytta til lover og reglar av i dag. Og vi vil jo at alt skal vere på stell og lovleg. Men det kostar.

Om du kjenner deg usikker på å nytte Spleis, kan du be banken din sette inn pengane for deg.

Meir info på Facebook sida vår: Mellestiftinga Svendsengarden