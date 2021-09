Her vil ein ha 30-sone

Nyheiter

Fleire av dei som bur der, vil ha 30-sone i Øvregeila i Mosmarka.

I ein epost til Ørsta kommune står det:

«Endegata Øvregeila på Øvre Mo er ei 50-sone. Det er ønskeleg at fartsgrensa på denne vegen vert endra til ei 30-sone. Det er mange årsaker til dette. Her er hus og vegar som er plassert både godt over og nedanfor vegplan. Dette, i tillegg til skråningar, steinmurar, høge tre, og sideveg med vikeplikt, gjer at vi er fleire som ynskjer at det var 30-sone i Øvregeila. Her har kome 5 nye bustadar sidan 2014, og med fleire hus, og berre denne vegen å køyre, er her stor trafikk. Borna våre leikar i gatene, og mange nyttar området til å gå på tur. Vi må alle vere ekstra obs i det vi går ut på "hovudvegen" Øvregeila, omtrent uansett kvar vi kjem ut i frå. Eg er særleg bekymra for borna på skuleveg, enten dei tek bussen eller går til skulen. Om hausten og vinteren er dette særleg skummelt.»