No skal politikarane avgjere erstatningssaka

Nyheiter

– Vi har hatt fleire forhandlingsmøte, men vi har ikkje blitt samde. No går saka vidare til kommunestyret slik at politikarane får uttale seg. Vi håpar på ei løysing slik at vi får lagt saka bak oss, men det har vore for stor avstand i forhandlingane til at vi vart samde, seier leiar Erlend Andersen i Ørsta IL.