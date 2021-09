Bil trilla utfor vegen og hamna i ein bekk

Nyheiter

Ein bil trilla fredag ettermiddag bakover, og utfor vegen i Hagevegen - og hamna i ein bekk. Bilføraren vart undersøkt av helsepersonell.

Innsatsleiar Ulf Kristian Rognstad i Ørsta brann og redning seier til Sunnmørsposten at dei var på veg til brannøving då dei klokka 16.38 fekk melding om utforkøyringa. Dei skal ha vore raskt på staden.

Politiet opplyser til Sunnmørsposten at føraren såg ut til å vere uskadd, men at ambulansen tok han med til legevakta for ein sjekk.

Det er ukjent kva som var årsaka til at bilen trilla i bekken.