Tilbyr tredje dose til risikogrupper

Nyheiter

Ørsta kommune har pr. 16. september 2021 ca. 400 Moderna-dosar som går ut på dato innan tre veker.

FHI har laga ei oversikt over personar som bør ta ein tredje dose med vaksine. På kommunen si nettside kan ein sjølv sjekke om ein er i ei gruppe som er anbefalt ei tredje dose, ein treng ikkje kontakte lege for å stadfeste dette.

- Vi oppmodar om at dei det gjeld så raskt som råd sjekkar om dei bør ta ei tredje dose, og bestiller time for dette på vaksinetelefonen 70058965 (mån–fre kl. 11–15), heiter det frå Ørsta kommune.

- Vi minner også om at dei som har utsett time til dose ein eller to må ta kontakt for ny time.

Dei som vil bli vurdert for tilbod om ei tredje vaksinedose er pasientar i følgjande kategoriar:

Transplanterte

Alvorleg og moderat medfødd immunsvikt

Ved aktiv behandling mot kreft

Alvorleg nyresvikt og behov for dialyse

Redusert immunforsvar som følgje av HIV-infeksjon

Pågåande betydeleg immunsuppressiv behandling av annan årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetenesta. Dette er ei samansett gruppe og krev individuell vurdering

Pasientar som av ansvarleg legespesialist blir ansett å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor