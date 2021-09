Sykkellykter til folket

Nyheiter

Haustmørkret sig på, og det er slett ikkje alle sykkeleigarar som har lykt som funkar. Ikkje bra, meiner Sigrid Amalie Romestrand i Syklistenes Landsforening.

Difor deler ho no ut eit par hundre sykkellykter i både Ørsta og Volda. Torsdag ved lunsjtider var ho på Bakkolamarka i Ørsta, og vikar-sjukepleiar Åselinn Flekke var blant dei heldige som fekk seg gratis-lykt.

- Og på fredag skal eg til Høgskulen i Volda for å dele ut lykter til studentane. Og sikkert nokre tilsette, seier Romestrand, som fortel at Syklistenes Landsforening har slike utdelingsaksjonar over heile landet.

- Eg kontakta nokre barneskular også, men eg fekk dessverre ikkje svar frå rektorane.