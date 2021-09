Nyheiter

– Eg likar å følgje tanken om at ein tar vare på det ein er glad i, men det er vanskeleg å bli glad i noko ein ikkje veit om. Når det gjeld havet, er det mykje vi ikkje veit, fordi artskunnskap og oppdagingsferd under overflata ikkje har vore ein del av skulegangen vår, seier marinbiolog Pia Ve Dahlen. Ho jobbar fulltid som formidlar om havet og held foredrag for både barn og menn i dress for at vi alle skal få litt wow-effekt og bli meir medvitne om livet i det store oseanet.