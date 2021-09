Nyheiter

Saka om regulering og bustadbygging på Fremre Mo i Ørsta har skapt mykje diskusjon det siste året. Fleirtalet i kommunestyret gjekk inn for ta ut den nedre delen av planen og sende planen for den øvre delen ut på høyring. I høyringssvara har fylkeskommunen varsla motsegn om ikkje kommunen gjennomfører ei grundig vurdering av trafikktryggleiken i krysset Mosmarkvegen/Dalevegen/Anders Hovden-gata. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ber kommunen om ta ut to bustadområde og ein tilkomstveg i planen. Årsaka er at det er oppdaga ein lokalitet for hønsehauk på Fremre Mo.