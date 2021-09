Ørsta har avslutta innkalling til vaksinering

Nyheiter

Samstundes som arbeidet med å slå ned utbrotet i Ørsta kommune held på, vert det også meldt om eit nytt regime for vaksineringa:

– Vi har avslutta innkalling til vaksinering. Personar som enno ikkje har fått time til første eller andre dose, må no sjølve ta kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time. Dersom nokon har utsett timen sin må dei då ta kontakt med vaksinetelefonen for ny time, dei vil ikkje bli kalla inn på nytt, opplyser Ørsta kommune.

Framover blir det vaksinering torsdagar i veke 37, 38 og 39, og deretter ein gong per månad.

Meir informasjon om vaksineringa finn folk på Ørsta kommune si heimeside.