Dynamittlager vart badstu

Nyheiter

Prosjektleiar Torgeir Stensø og ordførar Sølvi Dimmen viser stolt fram badstova "Dynamittlageret" på Andaneset, melder Volda kommune.

Det gamle dynamittlageret er ferdig renovert og oppgradert som badstove.

- Vi har no starta med utleige av badstova. Etter at badstova vart ferdig, har det vore ei innkøyringsperiode der dei som har teke kontakt har fått låne den utan at det har vore krav om betaling. Dette har gjort for å teste ut korleis opplegget fungerer og fordi vi av smittevernomsyn ikkje har sett det forsvarleg å opne for full drift, skriv kommunen på heimesida si.

- Ut ifrå dei erfaringane vi har hatt og tilbakemeldingane vi har fått meiner vi at tilbodet no kan opnast for publikum, heiter det..

Det er Byggtrad Løvoll AS ved Tommi Benjami Räty som har utført oppgraderingsarbeidet på badstova. Arve Haddal har laga det fine rekkverket utanfor.