Ørsta Hest AS har søkt om dekking av meirkostnadar med heving av grunn og frostsikring på 300.000 kroner som følgje av utsett byggestart ved det nye hestesportsanlegget på Mosflata. Til formannskapet var det i tilrådinga sagt nei til eit ekstra tilskot. Ørsta Hest AS og kommunen har vore i dialog om saka. Kommunen har gitt tilbod om å auke låneramma, men det har ikkje vore ei ønskeleg løysing for Ørsta Hest.