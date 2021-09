Nyheiter

Både i Volda og Ørsta startar sauesankinga til helga. Det opplyser leiar Lars Olav Vanberg i Ørsta Sau og Geit.

– For folk som no beveger seg i fjellet er det viktig å vite kva som skjer. No kan du møte på saueeigarar jagande med dyr i fjellområda. Då er viktig å vise omsyn.

Hovudsankinga starta no til helga. Nokre sauebønder byrja så vidt sist helg. Ettersanking vil skje i helgene framover.

– Om folk tur ser sauer som går for seg sjølv må dei gjerne gi beskjed til meg, seier Vanberg.