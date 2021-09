Til ungdommen – frå kommuneoverlegane

Nyheiter

Kommuneoverlege i Ørsta, Marte Vaage Øie, og konstituert kommuneoverlege i Volda, Bent Ingebrigtsen, har viktig informasjon til ungdommen:

!I samband med det store utbrotet ved Ørsta ungdomskule, og stadig nye nasjonale reglar, er det ikkje lett å vite kva reglar som gjeld for kvar og ein av oss.

Dette må vi huske på:

Test deg med ein gang du får symptom. (har du alt time ein annan dag, så framskynd den)

Hald deg heime når du er sjuk (dette gjeld også om du har fått negativ test)

Sei ja til vaksine! Vaksine er vegen ut av pandemien.

Dette er reglane i veldig korte trekk:

For alle over 18 år er det vaksinasjonsstatus som gjeld. Dei skal følge reglane som gjeld om dei er vaksinert med ei eller to doser eller er uvaksinert.

For dykk under 18 år har regjeringa bestemt at de skal sleppe karantene, dersom de vel å teste dykk i staden. Dette gjeld dersom ein ikkje er husstandmedlem eller tilsvarande nærkontakt til den som er smitta.

I Ørsta og Volda har vi like reglar og vi har dei reglane som gjeld nasjonalt."