Masseuttaket kan vere uheldig for hjort og fjellvåk

Nyheiter

Ørsta kommune har starta detaljreguleringsplan for masseuttak i Berge – tre, fire kilometer frå Flåvika, der det også er under utarbeiding plan om masseuttak.

Statsforvaltaren minner om at hjjorten kryssar fjorden i området, og at det i nærleiken er registrert ein hekkelokalitet for fjellvåk. Fjellvåken er sårbar for menneskeleg forstyrring i hekkeperioden, og Statsforvaltaren rår til at ein set av ein minimumsavstand på 599 meter frå massetak som inneber sprenging.

Masseuttaks-området er ein del av Vartdalsstranda, som er ein samanhengande vinterbeitelokalitet for hjort.

Området strekkjer seg frå strandsona opp til vel 200 m.o.h, og hjorten kryssar også fjorden i området. Ei fysisk hindring, som eit masseuttak vil utgjere, vil truleg få negative følgjer for hjorten, særleg med tanke på viltpåkøyrslar, noko som både er sterkt problematisk med høve til

dyrevelferd og trafikktryggleik. Når det samstundes er under planlegging masseuttak i Flåvika, kan den samla belastninga for hjorteviltet bli betydeleg i dette området. Statsforvaltaren minner om naturmangfaldlova som seier at artar skal få nytte sine naturlege leveområde, og minner om at dette er noko kommunen må ivareta i sitt planarbeid. Ut frå dette må planarbeidet difor ta opp i seg kva tiltak som må gjerast for å redusere konflikt i høve til vilt.

Frå det framtidige masseuttaket vil ein leggje til rette for uttak av om lag 1,8 millionar m3 masse, med omfang på om lag 100 dekar.

Planområdet er på om lag 382 dekar, og det skal byggjast ny avkøyrsle frå vegen, utskipingskai med meir.

«Ein overordna plan ville betre lagt til rette for å samle inngrepa både kva gjeld naturinngrep og behov for utfylling i sjø for å bygge utskipingskai. Det er til dømes berre 3-4 kilometer til Flåvika, der det også er under utarbeiding plan om masseuttak. Desse tiltaka bør sjåast i samanheng», skriv samordnar Sveinung Dimmen og seniorrådgjevar Kari Bjørnøy hos Statsforvaltaren.