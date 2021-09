Ny korona i Volda - Volda vgs råka

Nyheiter

Volda kommune fekk søndag meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19, skriv kommunen i ei oppdatering søndag kveld.

-Smittevegen er kjend og skriv seg frå det pågåande utbrotet i Ørsta kommune. To nye klasser ved Volda VGS er råka, opplyser kommunen.

Volda vidaregåande skule skriv på si heimeside at elevane i 1ST1, matematikkgruppa 1P-4 og spanskgruppa SP2-2-VG1 må bestille seg test ved teststasjonen i si kommune, og gjennomføre denne testen i morgon måndag, og i tillegg onsdag eller torsdag.

- Elevar som er friske og symptomfrie kan møte til skulen som normalt i morgon ( måndag), men må også passe på å få tatt test i løpet av dagen, skriv rektor Trond Hjelseth på heimesida.

Uvisse kring anna prøve

Tidlegare søndag melde Volda kommune om ei positiv prøve som det var knytt uvisse til.

-Teststasjonen er ikkje sikre på at det er ei reelt positiv prøve, og vil teste vedkomande igjen på måndag. Dette prøveresultatet har medført at ein person er sett i karantene og at nokre personar er bedne om å teste seg, skriv kommunen i ei pressemelding.