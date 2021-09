Muleg smittetilfelle i Volda

Nyheiter

Volda kommune fekk laurdag meldt om eit smittetilfelle med ukjent smittekjelde.

-Teststasjonen er ikkje sikre på at det er ei reelt positiv prøve, og vil teste vedkomande igjen på måndag. Dette prøveresultater har medført at ein person er sett i karantene og at nokre personar er bedne om å teste seg, skriv kommunen i ei pressemelding.

Kommunen korrigerer samstundes informasjon som er sendt ut tidlegare:

"Vi fekk i går melding frå teststasjonen om nokre feil i statusoppdateringane for Volda. Det korrekte er:

25.08: Volda kommune fekk meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande satt i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter.

01.09: Volda kommune fekk meldt to nye smittetilfeller med covid-19. Desse var ikkje knytt til utbrotet i Ørsta, men smittevegen er kjend og dei utløyser ingen nye nærkontakter. (Det var feil at desse var knytt til utbrotet i Ørsta)."