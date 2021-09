Heime i eige liv

Nyheiter

Ein ven av meg som er skribent, bestemte seg for ei tid tilbake å bort internett og skjermbruk så godt som råd, i ei heil veke. Reglane var: Å koble av internett når han jobba. Å berre sjekke epost to gongar til dagen i arbeidstida. Å gjere smartelefonen «dum», det vil seie å skru av alle funksjonar unntatt ringing, og legge han på ein fast plass i gangen. Å lese bok i staden for å sjå på tv på kvelden. Alt innan rekkevidde for eit normalt menneske.

Dei første dagane kjente han på sterke abstinenser etter å halde seg oppdatert på nyhende, fotball og sosiale medier. Men etter 3 dagar så skjedde det noko. Hjerna roa seg ned til eit anna tempo. Konsentrasjonen vart faktisk betre enn før. Han fekk jobba meir, og vart meir vaken på omgjevnadane rundt seg. Han kunne sjå barn og ektefelle meir i augene, og kjente på ny iver og kreativitet.

I bibelfortellinga i dag møter vi søstrene Marta og Maria. Då dei får Jesus på besøk, byrjar Marta naturleg nok å styre med alt som skulle stellast i stand til besøket. Medan Maria set seg ned for å lytte til det Jesus har å seie. Irritasjonen er forståeleg mellom søstrene, men likevel seier Jesus at det er Maria som har valt rett. Det nemlig noko som er viktigare enn alt anna, seier han.

Eg har merka ein endring i mitt liv. Før tenkte eg at meininga med livet var å fylle kvardagen med mest mogleg av gjeremål. Då kjente eg at fekk til ting som viste igjen. Men eg har oppdaga mellomromma, små kvilestader som også er ein viktig del av livet. Når eg koblar meg av nett og skjerm, får tankane ro.

Sjølv om bibelhistoria er skriven lenge før internett, har tematikken om Marta og Maria framleis relevans.

Vi treng kvile, og vi treng å lytte etter kva Jesus vil seie.

38 Medan dei var på veg, kom Jesus til ein landsby, og ei kvinne som heitte Marta, tok imot han *i heimen sin.• 39 Ho hadde ei syster som heitte Maria, og Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på orda hans. 40 Men Marta hadde det så travelt med alt ho skulle stella til. Og ho gjekk bort til dei og sa: «Herre, bryr du deg ikkje om at syster mi lèt meg vera tenar åleine? Sei til henne at ho skal hjelpa meg.» 41 Då svara Herren: «Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. 42 Men det er eitt som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikkje takast frå henne.»

Luk 10,38-42