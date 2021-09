Klatrar redda ned

Nyheiter

Seint i går kveld vart ein klatrar redda ut av ei bresprekke ved Sætretindane på Standaleidet.

Politiet skreiv på Twitter ved midtnatt at den alpine redningsgruppa på Sunnmøre hadde hjelpe klatraren opp frå sprekka, og at alt var OK. -

-Redningsmannskap og klatrarane går nå ned fra fjellet, opplyste politiet i natt..

Hovudredningssentralen Sør (HRS) melde klokka 20:45: "NARG Sunnmøre (alpin redningsgruppe) og redningshelikopter Florø utkalt for å hente ut klatrar frå bresprekk."

Vakthavande ved Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyste til Sunnmørsposten at klatraren ikkje skal vere skadd, men at han sit fast.

HRS kom med denne oppdateringa klokka 22:17: "NARG( Alpin redningsgruppe) Sunnmøre har kome til området der den som er i naud er. Riggar seg til for å kunne hente opp vedkomande Redningshelikopter Florø på retur til base."