«Må tappe Grøndalsvatnet i tørre somrar»

Nyheiter

Tussa Energi har fått kritikk for å tappe Grøndalsvatnet for heftig, og avdelingsleiar Tor Havåg svarar her på kritikken:

«Kåre Heggen og Dagfinn Sørum stiller i Møre-Nytt spørsmål ved disponeringa av Grøndalsmagasinet i Volda.

Samfunnsoppdraget som Tussa har inneber å balansere omsynet til ulike interesser. Dei lokale grunneigarane og hyttefolk er ei interessentgruppe, men vi skal også forvalte dei økonomiske verdiane til det beste for eigarane, som i stor grad er lokale kommunar, mellom dei Volda kommune. Vi skal i tillegg ta vare på levekåra for til dømes fisk og paddar nedstraums i vassdraget.

Med normale snømengder i fjellet er det naudsynt å tappe vatnet godt ned på ettervinteren for å unngå overløp. Når vi ser attende på perioden frå 2013 og dei konkrete magasintala, syner det seg at Grøndalsvatnet vert godt oppfylt av smeltevatn rundt starten av juni. Vidare utover sommaren vert vatnet tappa moderat, nokre få meter ned, ut av ei reguleringshøgd på totalt 11. Dette er naudsynt for å avgrense overløp som kjem gjennom sommarhalvåret i samband med nedbørsperiodar. Magasintala syner også at trass i ein slik buffer, har magasinet likevel hatt overløp dei fleste åra. Grøndalsvatnet har hatt høg fylling i sommarhalvåret, men utan å være heilt fullt heile sommaren. Nokre meter tapping vil vere synleg i område med strandsoner.

Gjennom desse åra fram til 2020 var det også naudsynt å tappe vatnet gjennom sommaren, for å sikre kraftproduksjon i det private kraftverket i Osdalen til kraftforsyning for grenda. Med nye Osdalen kraftverk er dette historie.

Konsesjonsvilkåra er offentlege og kan lesast av alle. For Tussa er det, som tidlegare opplyst, slik at vi skal ivareta gode levekår for fisk gjennom heile vasstrengen heilt ned til fjorden. I tørre somrar betyr dette at vi må halde fram med å tappe Grøndalsvatnet også av slike omsyn.»