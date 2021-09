Seks nye koronasmitta i Ørsta - råkar Volda vgs

Nyheiter

Ørsta kommune har fredag fått meldt seks nye smittetilfelle med covid-19, skriv kommunen i ei pressemelding.

- Alle er nærkontakter til kjende smittetilfelle, og skriv seg frå utbrotet i Ørsta dei siste vekene. Alle desse seks smittetilfella er påvist på personar busett i Ørsta kommune, men tilfella fører no til at to nye klasser ved Volda VGS er råka, og éi klasse ved Volda VGS har fått forlenga testregimet som følge av ny smitte i klassen. Nokre barn i Hovden barnehage har fått anbefaling om å ta test laurdag men desse er ikkje sett i karantene, skriv kommunen.



Teststasjonen held ope laurdag kl 09–12.

- Telefonen er diverre stengt, men ein kan bestille test via kommunane sine nettsider, opplyser Ørsta kommune.