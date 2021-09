11 nye med korona

Nyheiter

Koronasmitten i Ørsta held fram med å spreie seg. Torsdag var det i alt 11 nye positive.

- Alle er knytt til utbrotet som no er i Ørsta, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Kommunen endrar no reglane knytt til karantene.

- Vi ser at det nye testregimet som alternativ til smittekarantene ikkje fungerer godt nok. Det vil føre til at mange vert smitta unødig og at utbrotet vil vare i lengre tid, då folk stadig vil bli nærkontakt til nye smitta, skriv kommunen i ei pressemelding.

- Ørsta kommune vil med umiddelbar verknad gå over til at alle som har vore nærkontakt til ein smitta skal være i ordinær smittekarantene og vil ikkje kunne nytte seg av mogelegheita til å teste seg ofte som alternativ, skriv kommunen i ei pressemelding