Volda ber fylkeslegen om hjelp til å skaffe ny kommuneoverlege

Nyheiter

Volda har problem med å skaffe ny fast kommuneoverlege. Bent Ingebrigtsen er konstituert inntil vidare, men etter utlysingar har kommunen ikkje fått på plass kommuneoverlege i fast stilling.

Rett før ferien gav kommunen tilbod til ein lege busett i Volda. Han melde attende at vilkåra var konkurransedyktige og jobben interessant, men pga av lojaliteten til eksisterande arbeidsplass, så valte han likevel å takke nei. Kommunen går ut med ny utlysing så snart som råd, og vil ha på plass ei stabil og langsiktig løysing.

I ein epost til fylkeslegen skriv kommunedirektør Rune Sjurgard:

«Vi vil be om at fylkeslegen i den grad de kan bruker ditt nettverk til å hjelpe oss med å kome i kontakt med kandidatar.»

Sjurgard legg til at Volda kan tilby ei svært interessant stilling og med gode vilkår, og at kommunen vil strekkje seg langt for å rekruttere rett person.