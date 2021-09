Nyheiter

Onsdag 1. september 14:53 melder Ørsta og Volda kommunar om ni nye koronasmitta.

To av dei bur i Volda, dei andre sju bur i Ørsta. Alle er knytt til utbrotet som no er i Ørsta. Fire nye klasser ved Ørsta VGS vert råka og anbefalt karantene, og dei skal ha fått beskjed via skulen.

Dermed er det registrert 67 nye koronatilfelle i Ørsta-Volda sidan tysdag for vel ei veke sidan - 65 i Ørsta og to i Volda.