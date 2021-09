I fjor regna det like mykje i juli som i sommarmånadane til saman i år

Nyheiter

Sommaren 2021 vil bli hugsa for mange solrike dagar, god temperatur og lite nedbør. For enkelte vart det nok kanskje litt for lite nedbør, men majoriteten vil nok seie seg nøgde. At det har vore ein tørr sommar viser og vêrstatistikken til Arild Stokke i Ørsta. Sommaren starta nærast normalt med 93 mm nedbør i juni. Normalen er 99 mm.