Før var det berre campingturistar. I dag handlar det meir om arbeidslag

Nyheiter

Tidene har endra seg for Ørsta Camping. I "alle" år har trafikken til campingplassen i hovudsak handla om turisme. Framleis er der mange turistar. Men i dag er det langt fleire firma og arbeidslag som leiger hytter på campingplassen. Dette gjer at campingen no vil satse meir på hyttebygging.