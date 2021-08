27 nye smittetilfelle i Ålesund

Nyheiter

Sunnmørsposten Ålesund kommune melder tysdag om 27 nye smittetilfelle. Fem arbeidarar ved Vard Søvik har testa positivt og er overført til Trohaugen i Vestnes. Smittesporing og testing er i gong. 7 personar er relatert til utbrot ved fiskeribedrift i Ålesund. Alle i bedrifta vert testa regelmessig for å stanse utbrotet. Ytterlegare 11 personar har kjend smitteveg. 1 har testa positivt ved innreise. 1 har testa positivt etter reise innanland. For to av dei smitta er smittevegen så langt ukjend. Smittesporing pågår, opplyser kommunen i ei pressemelding tysdag.