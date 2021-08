Tilbake til heimeundervisning

Nyheiter

Seks klasser på Ørsta Ungdomsskule har elevar med korona, og mange elevar er nærkontaktar. Situasjonen gjer at heile skulen vert stengt komande veke.

- Det blir dårleg kvalitet på undervisninga når så mange elevar også i klasser som skal vere på skulen, er i karantene. Smittesituasjonen er på eit slikt nivå no at kommuneoverlegen har beslutta at vi går over til heimeskule for alle klasser i heile neste veke, skriv rektor Mailene Kvalvik i ei melding som vart lagt ut på kommunen si heimeside søndag.

- Målet er at ei veke med heimeskule skal dempe smittetrykket og skape betre oversikt over situasjonen, skriv rektor.