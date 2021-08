Nyheiter

Vi tre anka denne saka til kommunestyret etter at samfunnsutvalet (SFU) hadde gitt tiltakshavar pålegg om å rive platting og levegg framføre naustet sitt på Sæbø, dette er ei muligheit vi som medlemmar i utvalet har og vi såg denne saka som prinsipielt viktig å diskutere i kommunestyret sidan SFU gjekk seg fast i plan og bygningslova (PBL) etter vårt syn. PBL er ei lov som er smidig og godt utforma, den gir rom for skjønsmessige vurderingar og er til hjelp for oss som innbyggjarar i Noreg. PBL er ei JA lov står det heilt klart og tydeleg.

Leiar i SFU reagerer på Møre Nytt si tilnærming i denne saka og poengterer kor belastande det er for dei berørte, likevel har vi for mange slike saker no i Ørsta som gir vann på mølla for meir eller mindre lattermilde merknadar. Dette bør ei sjølverklært ja-kommune ta innover seg. Vi som tok denne saka til kommunestyret fekk høyre at dette er mistillit, og at slike handlingar ville nokon ha seg fråbedt, ei lovleg og legitim handling som sagt.

At Fylkesmannen no varslar å oppheve kommunestyret sitt vedtak der tiltakshavar fekk medhald i å bevare platten og leveggen er ikkje mindre enn eit maktovergrep og set demokratiet vårt i eit dårleg lys. Ørsta kommune sitt øvste organ sitt vedtak om kva vi godtek i vår strandsone blir her ignorert totalt, vi kan ikkje leve med eit forbod til all aktivitet på folk sine eigedomar ved sjø og vatn. Eit 100 år gamalt naust som i denne saka gjorde ikkje nytta slik det står for den nye eigaren og ein platting med levegg er ikkje til plage og hinder i strandsona seier kommunestyret. Når saker oppstår er det vår plikt å finne gode løysingar, ikkje å mistolke lovverket. Eigedomsretten var lenge eit tema i denne saka og det tok mykje tid og ressursar for å belyse dette, sjølv om det i sakspapira tydeleg kom fram at eigar av naustet har tilstrekkeleg eigedomsrett for tiltaket.

Den prinsipielle debatten går også ut på om vi skal ha eit totalt forbod mot bygging i strandsona, det betyr at folk som eig naust og båtstøer vil måtte bryte lova for å gjere den minste ting på sine eigedomar i strandsona. Det vil vere eit vesentleg poeng at tiltak ikkje skal hindre fri ferdsel. Dette tiltaket hindra ikkje fri ferdsel til dømes, men ein kan sjølvsagt velje å tolke det slik.

Idar Henning Vatne (FrP)

Alexsander Riise Olsen (Ap)

Cato Engen (Sp)