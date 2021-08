Åtvarar mot å flytte flytebryggje

Nyheiter

Ein brukar av flytebryggja på Raudøya åtvarar mot at denne vert flyta.

Det er kommunen som har planar om å leggje ut ei ny flytebryggje. Årsaka er at den noverande bryggja er for lita, og at der er for grunt for fleire båttypar.

– Det var ikkje utan grunn busetjarane på Raudøya valde plassering av naustet og båtstøa. Dei erfarte kvar den lunaste og dermed tryggaste plassen er. Her bygde dei naustet og her ligg også dagens flytebrygge, er innspelet frå brukaren.

Han er uroleg for at bryggja skal flyttast 80 meter.

– Då vert bryggja meir utsett for meir vind og bølgjer frå båtar som passerer i leia, seier mannen.

Han rår til at noverande bryggje vert lengd. Det vil stette vilkåra til djupne også.