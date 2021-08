Nyheiter

Fredag kveld skjedde det ein nesten-kollisjon på fjorden like utanfor Sæbø. Ein seglbåt, med vikeplikt for ferje MF Eid, gjekk midt i leia for ferja. Ifølgje vitne var avstanden mellom ferja og seglbåten på det kortaste om lag førti meter. Vitne fortel og at ferja fløyta fleire gonger før seglbåten tok ein 360 grader sving for å kome seg vekk. Kaptein Åsmund Nerlid reagerer sterkt.