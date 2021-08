Nyheiter

Innovatatomta har vore ei av dei mest omtala tomtene i Volda sentrum. Planane om at eit nytt kulturhus i Volda skulle byggast her har for lengt blitt forkasta. I staden blir det bygt leilegheiter. Tomta er delt i to. Den eine delen har no blitt selt for 13,375 millionar kroner frå grunneigarane Ragnar Halkjelsvik, Kolbein Halkjelsvik, Jon Inge Halkjelsvik og Helge R Røys Halkjelsvik til Tømrer Prosjekt As. Salet vart tinglyst sist veke. Tomta som Tømrer Prosjekt AS har kjøpt er 4,193 kvadratmeter stor. Med ein kjøpesum på over 13 millionar kroner vert kvadratmeterprisen om lag 3,200 kroner.