I 2010 grunnla Jens Olav Dankertsen frå Volda klesmerket Livid i Trondheim. Den var han åleine og stod for produksjon av Livid-jeans. I dag er Livid blitt eit motemerke med butikkar i Trondheim, Oslo og Bergen. I tillegg til at dei driv eigne vintage-utsal. Torsdag vart Livid heidra med den første Fushion Tribute Award under Mote- og kunstfestivalen Oslo Fushion Festival.