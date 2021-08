Testing erstattar smittekarantene for barn og unge

Nyheiter

- FHI har anbefalt at nærkontaktar som er under 18 år, kan erstatte smittekarantene med hyppig testing. Det betyr at elevane framleis kan gå på skulen, gitt at dei følger kommunen sitt testregime, heiter det på Ørsta kommune si heimeside.

Føremålet med dette er at elevane skal få leve så normalt som mogleg, og unngå at dei går glipp av skuleundervisning.

- FHI vurderer at smitterisikoen er akseptabel så lenge ein gjennomfører regelmessig testing, då smitterisikoen mellom barn er lågare enn mellom vaksne, heiter det frå kommunen.

Det er litt ulike rutiner for korleis ein skal testast dersom ein er under 12 år eller går på barneskulen, andsynes aldersgruppa 12–18 år. Det er laga ei oversikt over dette som folk kan finne i dette dokumentet.