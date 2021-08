Er i gang med strakstiltak

Nyheiter

I slutten av juni gjekk kommunestyret i Ørsta inn for å løyve tre millionar kroner til strakstiltak for Ørsta rådhus. Store råteskade og fare for vindauge som ramle ut er nokre moment som gjorde at saka hamna på bordet til politikarane.

– Vi har stengt vindauge som ikkje fungerer som dei skal. Når eg opna vindauga så sat eg att med halve underkarmen. Det er store ròteskade. Vindauge kan ramle ut, og sørsida er verst, sa takstmann Idar Warholm i Norconsult då han orienterte politikarane nærare om tilstanden.

Arbeidet med strakstiltak starta i veke 32. Utbetringane skal gjennomførast etappevis utover hausten.

– Arbeidet er i samsvar med kommunestyrevedtaket som vart gjort like før sommarferien. Stillas er på plass, pyntesøyler er fjerna og alle gamle fasadebeslag er fjerna. Straks vert det sett i gang med å få på nye beslag, seier Irene Graskopf, seksjonsleiar eigedom, i Ørsta kommune.

Vindauge skal og skiftast, men den delen av vindauga som kan opnast.

– Nye opningsvindauge, eitt pr. kontor, er bestilt og vil grunna leveringstid først verte montert i oktober, seier Graskopf og opplyser at det er venta at arbeidet blir ferdigstilt i oktober.

I vedtaket som vart gjort skal finansieringa av strakstiltaka takast frå investeringsbudsjettet, eventuelt fond, slik at det ikkje går ut over den kommunale drifta.