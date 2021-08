Planlagt flytebrygge for nær gravrøys

Nyheiter

Ørsta kommune har søkt om å få på plass ny flytebrygge ved Raudøya, men no viser det seg at brygga kan vere planlagt for nær ei gravrøys.

Møre og Romsdal fylkeskommune kom 13. august med følgjande fråsegn:

«Automatisk freda kulturminne. Tiltaket er planlagt i nærleiken til gravrøysa (idnr 55231 i Askeladden). Utfrå vedlagt kartmateriale, kan det sjå ut som flytebrygga er planlagt plassert berre 25 – 30 meter nordvest frå røysa. Dette er uheldig, spesielt då dette er eit område som ikkje er spesielt forstyrra av moderne element frå før, og det er eit flott kulturlandskap ikring røysa, som forsterkar formidlinga og historia kring røysa. I tillegg er det eit eksisterande bryggemiljø lenger vest for planlagt plassering. Ved å stykke opp utbygginga, og legge til rette for tilkomst tett ved røysa, vil dette også i framtida kunne auke presset på området kring røysa. Vi vil rå kommunen til å finne ei alternativ plassering lenger vest eller ein annan stad på Raudøya, der plasseringa ikkje ligg så nær opp mot automatisk freda kulturminne.»