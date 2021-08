Nyheiter

– Vi ser at Blindern i Oslo har hatt 76 dagar med temperaturar over 20 grader i juni, juli og august. Rekorden er på 78 slike dagar, og han er frå 2006. No kan rekorden bli slått, for det er jo fleire dagar igjen av august, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød til NTB.