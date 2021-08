Endå eit smittetilfelle i Ørsta

Nyheiter

Ørsta kommune fekk onsdag melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19.

Ei klasse på Ørsta ungdomsskule og eit nytt fotballag er berørt. Desse får beskjed om å teste seg torsdag og vert kontakta av smittesporingsteamet i løpet av dagen, melder Ørsta kommune i ei pressemelding.

Barn og unge under 18 år får no tilbod om hyppig testing i staden for smittekarantene, meir informasjon om dette finn folk på kommunen sine nettsider.



Kommunane Ørsta og Volda oppfordrar alle som har vore på Årneset i Volda kvelden laurdag 21. august. til å bestille seg ein test, då det har vore fleire koronasmitta til stades den kvelden.