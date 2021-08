Nyheiter

Nesten kvar dag er sykkelstallen til Ørsta ungdomsskule i bruk. Det fører og til at utskifting av utstyr er naudsynt med jamne mellomrom. I 2002 vart sykkelstallen etablert. Målet har vore at alle elevar skal ha tilgang på det same utstyret og få det same tilbodet. Nokre av dei første syklane er framleis i bruk. I tillegg har ein av dei fått heidersplass på veggen.