26 nye koronasmitta i Ålesund

Ålesund kommune fekk måndag 23. august meldt 26 nye som er smitta med koronavirus. Dette er det høgast talet smitta på eit døgn under pandemien, melder Sunnmørsposten.

11 har fått påvist smitte i samband med innreise. Her er det familiar med mange smitta i same familie. Åtte er del av lokal smitte der smittevegen er kjend. 3 av dei er knytt til utbrotet ved NTNU og var allereie i karantene. For sju av dei smitta er smittevegen så langt usikker eller ukjend. Smittesporingsteamet arbeider med kartlegging og karantesetting.

Ålesund kommune legg til at dei ikkje har motteke hurtigtestar, desse er venta til Ålesund i løpet av denne veka. I mellomtida må ein karantenesette nærkontakter. Det gjer at Torvteigen barnehage er stengt og to grupper er i karantene. Det er også karantene for 8. trinn ved Blindheim ungdomsskole.