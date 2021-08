Målet no er å få registrert så mykje som mogleg. I tillegg il å få opp eit verktøy som er levande slik at vi kan ta det att seinare år

Nyheiter

Langs Rossåa er det ein rik flora med ulike plantar. Området er frodig, men det som kanskje vil overraske er at mange av plantane er framandartar. Nesten alle framandartane som er kjende i kommunane er å finne på eit kort strekke langs elva. Desse artane kan ta over ressursane til plantane som naturleg høyrer til floraen og utkonkurrere dei. Framandartane blir på den måten eit problem. Eit problem som vert større år for år. I Ørsta er det registrert om lag førti framande planteartar. Av desse har kommunen valt seg ut åtte artar som dei ønskjer å kartlegge nærare.