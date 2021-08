Nyheiter

Oclin, med hovudkontor i Volda og distriktskontor i Oslo, vart starta opp av Atle Remmereit og Chris-Håvard Berge i 2016. Gjennom produksjon av film, reklame og streaming-tenester for bedrifter har selskapet opplevd gradvis vekst. Oppdraga og kundane har blitt større med åra. Sjølv om 2020 var prega av koronapandemien leverte selskapet sitt beste år økonomisk. Inntekter på nærare 4,5 millionar kroner og eit driftsresultat på 360.000 kroner. I dag er det tre fulltidstilsette i Oclin, i tillegg til ein deltidstilsett. Gjennom året har selskapet produsert TV-sendingar for Eurosport frå Ekstremsportveko, strøyma NM i elgskyting frå Målselv, delt 17. mai-stemninga frå heile Søre Sunnmøre på oppdrag frå Tussa og skrive under på ein toårig avtale om produksjon av innhald til Høgskulen i Volda sine kanalar. Med hausten i sikte og eit opnare samfunn er etterspurnaden etter tenestene som Oclin leverer stor.