Nyheiter

Ferske tal frå Senter for klimaforsking, Cicero, viser at litt over 50 prosent av dei spurte under 30 år «er ganske eller veldig uroa» over klimaendringane. Dei som har minst klimafrykt er i aldersgruppa 45–59 år, der 30 prosent er «veldig eller ganske uroa».