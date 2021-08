Klok og trufast?

Nyheiter

Den 9. august lanserte FNs klimapanel sin sjette hovudrapport om klimaendringane. Rapporten viser oss det vi har visst lenge, men som mange av oss prøve å skyve litt bort frå horisonten, nemleg at menneskeskapte klimaendringar er høgst reelle og at det hastar å gjere noko med det. Om ikkje det store VI, du og eg og resten av verda, gjer ein innsats for å få ned utsleppa vil kloden måtte betale prisen med meir ekstremvær, kraftigare nedbør, meir tørke, is som smeltar, skogbrannar og høgare vass-stand.

Det handlar ikkje lenger om å unngå menneskeskapte uheldige klimaendringar. Det handlar om å avgrense skadene. Det handlar om å gjere det vi kan for at denne vakre jorda vi bur på skal kunne vere ein heim også for komande generasjonar anten dei bur på landsbygda eller i storbyen, langs sjøen eller oppe i fjellet, nær ei elv eller nær ein skog.

Poeten og artisten Trygve Skaug skriv slik i det han sjølv omtaler som eit klimabrøl av ein song:

Her er det bare rester igjen de fleste gjester har gått hjem nå trengs det bare noen friske hender som kan rydde litt og hvis du finner noe du vil ha vær så god bare ta for husk at alt det du ser det er ditt

Du finner sekker til venstre der (du trenger flere enn det du tror) men finner du fremtid så må du ikke si et ord den må du ta med hjem du vet aldri når du trenger en

I Lukas 12,42 spør Jesus retorisk «Kven er den trufaste og kloke hushaldaren (gr oikonomos)?» Vidare gjev han to ulike bilete. Det eine er av av ein som gjer det han er sett til, sørger for tenestefolket og slik lever opp til biletet av den gode hushaldaren. Det andre er ein hushaldar som seier med seg sjølv: «Det tek nok enno ei stund før herren min kjem». Difor lever han det gode liv samtidig som han mishandlar tenestefolket han er sett til å leie.

Eg spør meg «Korleis er det med oss og vårt hushald?» Lukker vi auga og håper at det går over, eller opnar vi auga, ser sanninga om både fortid, notid og framtid og tar ansvar for den jorda vi er sett til å dyrke? Det handlar om små val i din og min kvardag og det handlar om store val på internasjonale toppmøte, rundt politiske møtebord og i leiinga i dei store industriselskapa. Ingen av oss kan seie at dette gjeld ikkje meg. For dette gjeld oss alle og det gjeld vår felles framtid.

God klimahelg!