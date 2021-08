Nyheiter

Sommaren er på hell. Ein fantastisk sommar, med mykje sol og varme. Kanskje litt for mykje varme, når ein ser på naturen. Manglande nedbør har ført til gule tre mykje tidlegare enn vanleg. Men kjenner eg vêrgudane rett, vil dei sørgje for meir enn nok nedbør ut over hausten. Vi bur no trass alt der vi bur.