To månader til første spadetak

Med ein kostnad på 52,5 mill. kroner inkl. mva., inkludert to opsjonar, skal Ørsta ungdomsskule få tilbygg og naudsynt plass. Fredag føremiddag signerte ordførar Stein Aam kontrakten med totalentreprenør Hent AS. Når bygget står ferdig 7. november 2022 har ungdomsskulen fått 1855 kvadratmeter meir areal. Tilbygget skal romme undervisningsrom, naturfagrom, grupperom, arbeidsplass for lærarar, innvendig amfi som skal nyttast i undervisninga og nytt teknisk rom.