Ekstra vaksinasjonsdag

Nyheiter

I Volda fekk dei denne veka 1086 dosar med Pfizer-vaksine. Torsdag vart det gjennomført vaksinering i Voldahallen, men grunna tilgangen på dosar vart vaksinering utvida. Også fredag 20. august vart det gjennomført vaksinering i Volda.

På Ørsta kommune sine heimesider viser siste oppdatering at 510 vaksinedosar i veke 33. Samtidig opplyser kommunen at det er venta at alle får andre dose i løpet av dei fire komande vekene.

– Vaksineringa går framover i raskt tempo. Vi får fleire dosar enn forventa og vil derfor framskunde dose to for alle. I desse dagar får alle SMS med ny time. Det er svært viktig at alle stadfestar den nye timen raskt eller gir beskjed om den ikkje passar. Vi er heilt avhengige av at folk stadfestar slik at vi veit kven som kjem og vi får legge planar slik at alle dosane vert nytta. Truleg vil tilnærma alle i Ørsta ha fått dose to innan fire veker, skriv kommunen.