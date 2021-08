Opphevar koronameteren

Nyheiter

Denne veka vedtok kriseleiinga ved Høgskulen i Volda at nye nasjonale retningslinjer for Covid-19 skal gjelde ved utdanningsinstitusjonen. Det betyr at ein meter avstand ikkje lenger gjeld i undervisningssamanheng.

– Ei viktig presisering er at meterkravet framleis gjeld så lenge vi ikkje er i undervisningsamanheng, seier rektor Johann Roppen til heimesidene til Høgskulen i Volda.

– For fadderveke, kantine og i privat samanheng gjeld framleis meterkravet.

Tysdag denne veka var det opning av studieåret. For nokre er undervisninga allereie i gang.

– Vi treng litt tid på å gå attende til normalen, og bed om forståing for at det no vil kome endringar på kort varsel. I samråd med avdelingane skal vi møblere om og fjerne merking i undervisningsromma, i tillegg til å få den nye timeplanen til å gå opp med fysisk undervisning, seier Roppen.