Nyheiter

Måndag er det skulestart og mange små kjem til å ferdast langs vegane. No kjem kommunen med ei oppmoding:

- Klipp hekkar, busker og tre slik at alle trafikantar har god sikt. Dette er avgjerande for eit trafikksikkert lokalmiljø. Spesielt viktig er det å klippe ned vegetasjon om du bur nær eit vegkryss, skriv kommunen på heimesida.

Kommunen minner om at eigar eller brukar av eigedom er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper trafikkfarlege situasjonar.