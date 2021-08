Frå Ulstein Næringsforum til den maritime klynga

Nyheiter

Ørstingen Daniel Garden blir ny prosjektleiar for GCE Blue Maritime Cluster. Det opplyser ÅKP i ei pressemelding. Han startar for fullt i ÅKP som prosjektleiar for GCE Blue Maritime Cluster frå 1. september. Til ÅKP går han frå jobben som dagleg leiar i Ulstein Næringsforum.